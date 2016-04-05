Томбінський: історія з "панамськими офшорами" - не українська, а глобальна проблема

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чи вплине інформація щодо "панамських офшорів" на відносини ЄС з Україною і на ставлення до президента України Петра Порошенка.

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"Панамські папери", ці офшорні компанії - це, як показали документи, це не українська проблема, це проблема глобальна. І, на мою думку, зараз у всіх країнах вивчаються відповідні структури, те, що там є, і яку потрібно дати відповідь", - сказав Томбінський.

Говорячи про президента, він сказав, що цього ще не можна коментувати, оскільки з даного питання ще немає "ніяких аргументів і ніяких елементів для того, щоб про це говорити в тому контексті".

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), яке базується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca в Панамі, президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

Разом з тим у Генеральній прокуратурі України заявили, що не бачать складу злочину" в інформації про нібито існування офшорів Порошенко.