Росіяни посилюють угруповання військ в Криму та продовжують провокації біля адмінмежі - розвідка
Російське окупаційне командування посилює угруповання військ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та продовжує провокаційні військові заходи поблизу адміністративної межі.
Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
При цьому зазначається, що батальйонна тактична група 31 окремої десантно-штурмової бригади (Ульяновськ) Повітрянодесантних військ ЗС РФ, яка 4 квітня ц. р. здійснила десантування парашутним способом поблизу н.п. Джанкой, відповідно до оперативного задуму військових навчань відпрацювала захоплення стратегічних об’єктів України, розташованих у Херсонській області.
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В ГРУ Міноборони зазначають, що до прибуття цього підрозділу, в районі н.п. Джанкой вже були розгорнуті дві батальйонні тактичні групи: 98 повітрянодесантної дивізії (Іваново) та 7 десантно-штурмової дивізії (Новоросійськ) Повітрянодесантних військ ЗС РФ.