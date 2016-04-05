У Єврокомісії наголошують, що референдум щодо асоціації з Україною є внутрішньою справою Нідерландів

Відповідну позицію ЄК у Брюсселі підтвердив речник цієї європейської інституції Маргарітіс Шінас.

"Референдум, який пройде 6 квітня щодо Угоди про асоціацію, є внутрішньою справою, і вирішувати буде нідерландський народ", - сказав він.

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Речник ЄК нагадав, що 27 держав-членів ЄС вже повідомили про те, що їх національні парламенти вже ратифікували угоду, її також ухвалив Європейський парламент. "Як країни проводять процес ратифікації - це їх національна компетенція", - наголосив Шінас.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Референдум був ініційований групою GeenPeil.