Як столиця святкуватиме День незалежності

Київ готується до святкування Дня незалежності України. Програма святкування 15-ої річниці Незалежності складається як із загальнодержавних, так і з міських заходів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, керівники держави і міста 24 серпня покладуть квіти до пам`ятників видатним історичним діячам - князю Володимиру, Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському, Богдану Хмельницькому, Вячеславу Чорноволу, а також до пам`ятного знака "Голодомор 1932-33 років". За участю Президента України в Софіївському соборі пройде молитва за Україну.

Святковий концерт на площі Незалежності почнеться в 17:00. На Європейській площі початок концерту запланований на 19:00. А святкова програма за участю майстрів мистецтв і художніх любительських колективів на Співочому полі в Печерському ландшафтному парку почнеться в 16:00. Ще раніше - в 15:00 - почнеться культурно-мистецька акція на Контрактовій площі. У Печерському парку буде не тільки що послухати, але і на що подивитися - опівдні тут відкриється 51-а міська виставка квітів.

У програмі святкування також передбачені фізкультурно-масові і спортивні заходи, зокрема, легкоатлетична естафета на Кубок Незалежності України, яка пройде на Майдані Незалежності з 10:00 до 12:00, і всеукраїнський тур "Спорт для всіх - гармонія життя!", який пройде на Хрещатику з 12:00 до 14:00.

Урочисті і святкові заходи відбуватимуться також у всіх районах міста.

Кореспондент.netза матеріалами ЛIГАБiзнесIнформ