Суд ЄС наприкінці квітня розгляне справи Януковича та його сина, Клюєва і Курченка щодо санкцій

Суд Європейського Союзу 29 квітня розгляне справи екс-президента України Віктора Януковича та його сина Олександра щодо застосованих ЄС проти них санкцій.

Як повідомили УНІАН у Суді, 27 квітня судді розглянуть справи колишнього глави адміністрації президента Андрія Клюєва та наближеного до Януковича бізнесмена Сергія Курченка.

В установі звернули увагу на те, що Суд може ухвалити рішення слухати справи у закритому режимі.

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Як повідомлялося, 28 січня 2016 року суд ЄС скасував санкції, які були накладені на декількох екс-чиновників часів Януковича 6 березня 2014 року і діяли до березня 2015 року.

Водночас санкції стосовно 17 колишніх високопоставлених чиновників, дію яких було продовжено до березня 2016 року, залишаються чинними.

Так, за даними ГПУ, санкції діють проти Віктора Януковича, Віталія Захарченка, Віктора Пшонки, Олени Лукаш, Андрія Клюєва, Віктора Ратушняка, Олександра Януковича, Артема Пшонки, Сергія Клюєва, Миколи Азарова, Сергія Курченка, Дмитра Табачника, Раїси Богатирьової, Сергія Арбузова, Юрія Іванющенка, Олександра Клименка та Едуарда Ставицького.