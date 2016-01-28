Санкції ЄС проти соратників Януковича не знімали - ГПУ

Санкції Євросоюзу проти екс-прем'єра Миколи Азарова, Сергія Арбузова та інших чиновників режиму Віктора Януковича продовжують діяти. Про це повідомив керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, коментуючи відповідну інформацію і ЗМІ.

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Представник ГПУ пояснив, що рішення суду Люксембургу скасувало лише санкції, накладені на низку українських високопосадовців 6 березня 2014 року тривалістю на рік.

Проте навесні 2015 року були накладені нові санкції тривалістю до березня 2016 року, які ніхто не скасовував і які досі діють.

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Він уточнив, що наразі санкції продовжують діяти проти Віктора та Олександра Януковича, Миколи Азарова, Віталія Захарченка, Віктора і Артема Пшонки, Олени Лукаш, Андрія та Сергія Клюєва, Віктора Ратушняка, Раїси Богатирьової, Дмитра Табачника, Юрія Іванющенка, Олександра Клименка, Едуарда Ставицького, Сергія Курченка, Сергія Арбузова.

Горбатюк додав, що у березні 2015 року не були продовжені санкції проти Олексія Азарова та Ігоря Калініна, а у червні 2015 року не були продовжені санкції проти Віктора Януковича молодшого у зв'язку з інформацією про його загибель.

Як повідомляв УНІАН, колишній перший заступник глави Адміністрації президента України Януковича Андрій Портнов восени 2015 року виграв у Суді ЄС справу щодо застосованих проти нього санкцій. Він припустив, що рішення на його користь може бути використане іншими особами з "чорного списку", але допоможе це не всім.