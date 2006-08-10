Суд виніс вирок охоронцю офісу Ахметова

Калінінський районний суд Донецька 8 серпня засудив і амністував одного з охоронців офісу ЗАТ "Люкс", якого звинувачували в перешкоджанні законної діяльності журналістів.

Як повідомила УНІАН журналістка “5-го каналу” Альона КОЧКІНА, охоронець обвинувачувався в тому, що в травні 2005 року він безпідставно і протизаконно забороняв їй проводити відеозйомку Ботанічного саду і під`їзної дороги до ЗАТ "Сармат" і ЗАТ "Люкс" у Донецьку. (За інформацією деяких ЗМІ, на території Донецького ботанічного саду розташовується резиденція Рината АХМЕТОВА та закритий готельний комплекс - УНІАН.) При цьому обвинувачуваний закрив об`єктив відеокамери своїм кашкетом, який утримував біля об`єктива протягом п`яти хвилин, чим перешкодив А.КОЧКІНІЙ у вільному зборі інформації для виконання редакційного завдання в повному обсязі.

Як повідомила А.КОЧКІНА, адвокати обвинуваченого звернулися до суду з клопотанням про амністію їхнього підзахисного. Суд визнав охоронця винним у перешкоджанні діяльності журналістів, але з огляду на те, що він звинувачується в здійсненні злочину, який не є тяжким, до кримінальної відповідальності притягнутий уперше, раніше не засуджений, має на утриманні неповнолітню дитину, суд виніс постанову про застосування до нього закону про амністію.

Крім того, повідомила А.КОЧКІНА, під час додаткового розслідування даної кримінальної справи 1 липня 2006 року прокуратурою Донецької області було порушено кримінальну справу за фактом незаконного збирання 13 травня 2005 року невстановленими особами інформації відносно журналіста А.КОЧКІНОЇ та оператора ТРК "Експрес-інформ" (ст. 182 Кримінального кодексу України). За словами А.КОЧКІНОЇ, матеріали прихованого відео-спостереження за журналістами зберігалися в комп`ютерному системному блоці, вилученому під час обшуку в одній з кімнат адміністративної будівлі ЗАТ "Люкс" в м. Донецьку.

Як зазначила кореспондентка програми “Закрита зона” А.КОЧКІНА, зараз кримінальна справа, порушена за фактом незаконного збирання інформації відносно журналістів, знаходиться в провадженні органів досудового слідства. Однак, за її словами, прокуратура Донецької області вважає, що незаконні дії охоронця, який перешкоджав журналістам у здійсненні ними законної журналістської діяльності і приховане відео-спостереження за журналістами жодним чином не пов`язані між собою.

В понеділок в агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція А.КОЧКІНОЇ та її адвоката.