Ніхто не зупинить європейський вибір України – Грібаускайте (відео)

Про це глава литовської держави повідомила в Twitter.

"Під час Майдану Україна зробила європейський вибір. Ніхто не зможе зупинити вас. Слава Україні!", - заявила Грібаускайте.

Водночас у своєму відеозверненні до українців, розміщеному в відеохостингу Youtube, Грібаускайте після проведення референдуму в Нідерландах зазначила, що "сьогодні ми повинні стати більш об'єднаними і рішучими, готовими до реформ, інтеграції та нової європейської України".

"Литва й уся Європа будуть на вашому боці", - підкреслила президент Литви.

Грібаускайте підкреслила, що в Європі всі хотіли, щоб результати консультативного референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом були іншими.

"Але, зараз не час втрачати надію або ставити під сумнів європейський вибір України", - додала глава литовської держави.

Вона підкреслила, що Україна завжди була частиною Європи, і надалі буде залишатися в Європі.

При цьому, на її переконання, майбутнє України залежить від кожного українця.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

За даними виборчого сервісу Нідерландської інформаційного агентства ANP (Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%. Офіційні дані повинні бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що уряд проаналізує "крок за кроком", що робити з результатами цього референдуму, і зазначив, що він буде говорити з партнерами з ЄС і парламентом країни.