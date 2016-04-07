Севрук запевняє, що не отримував пропозиції стати генпрокурором

Як передає кореспондент УНІАН, про це Севрук заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві.

«Таких розмов не було», - сказав Севрук.

За його словами, подібних пропозицій не лунало не від кого, в тому числі й від президента Петра Порошенка.

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