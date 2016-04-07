Севрук запевняє, що не отримував пропозиції стати генпрокурором
12:42, 07 квітня 2016Політика
94 0
Виконуючий обов'язки генерального прокурора Юрій Севрук запевняє, що не отримував пропозиції обійняти посаду генерального прокурора.
В.о. генпрокурора каже, що не отримував пропозиції стати повноцінним генпрокурором / ГПУ
Як передає кореспондент УНІАН, про це Севрук заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві.
«Таких розмов не було», - сказав Севрук.
За його словами, подібних пропозицій не лунало не від кого, в тому числі й від президента Петра Порошенка.
Читайте такожСеврук не бачить підстав для повернення Сакварелідзе у ГПУ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter