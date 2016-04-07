Нідерланди мають намір шукати компроміс щодо асоціації України з ЄС
Уряд Нідерландів має намір шукати компроміс в питанні асоціації України з Європейським Союзом, хоча і визнає, що цей процес може зайняти час, враховуючи результати референдуму.
Відповідна заява оприлюднена сьогодні на сайті голландського уряду.
"У вівторок, 12 квітня, будуть оголошені остаточні результати, але зрозуміло, що ратифікація не може просто рухатися далі, наче нічого не сталося", - йдеться в заяві.
При цьому уряд Нідерландів має намір сьогодні обговорити попередні результати референдуму і провести консультації з парламентом країни.
"Згодом уряд Нідерландів також буде говорити з партнерами з ЄС та урядом України. Цей процес займе час, щоб з'явилася можливість досягти рішення, прийнятного для всіх сторін", - йдеться в заяві.
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Як повідомляв УНІАН, за даними попереднього підрахунку результатів референдуму в Нідерландах, що відбувся 6 квітня, явка склала 32,2%, при цьому проти асоціацію України і ЄС проголосували 61,1% голландців.
Коментуючи попередні результати референдуму прем'єр Нідерландів Марк Рютте констатував, що його країна не зможе продовжити ратифікацію угоди про асоціацію з Україною.
При цьому у Європейській комісії заявили, що очікують зі сторони уряду Нідерландів визначення подальшого "курсу дій" щодо асоціації України з Євросоюзом.