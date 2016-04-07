Нідерланди мають намір шукати компроміс щодо асоціації України з ЄС

Відповідна заява оприлюднена сьогодні на сайті голландського уряду.

"У вівторок, 12 квітня, будуть оголошені остаточні результати, але зрозуміло, що ратифікація не може просто рухатися далі, наче нічого не сталося", - йдеться в заяві.

При цьому уряд Нідерландів має намір сьогодні обговорити попередні результати референдуму і провести консультації з парламентом країни.

"Згодом уряд Нідерландів також буде говорити з партнерами з ЄС та урядом України. Цей процес займе час, щоб з'явилася можливість досягти рішення, прийнятного для всіх сторін", - йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, за даними попереднього підрахунку результатів референдуму в Нідерландах, що відбувся 6 квітня, явка склала 32,2%, при цьому проти асоціацію України і ЄС проголосували 61,1% голландців.

Коментуючи попередні результати референдуму прем'єр Нідерландів Марк Рютте констатував, що його країна не зможе продовжити ратифікацію угоди про асоціацію з Україною.

При цьому у Європейській комісії заявили, що очікують зі сторони уряду Нідерландів визначення подальшого "курсу дій" щодо асоціації України з Євросоюзом.