Ярош в 2015 році заробив 37,5 тисяч гривень - декларація

Відповідні дані містяться у його декларації, розміщеній на сайті Ради. Зазначається, що ці кошти є заробітною платою, іншими виплатами та винагородами, нарахованими (виплаченими) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.

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Депутат також вказав майно, що перебуває у його власності, в оренді, чи на іншому праві користування: квартира площею 46,4 кв.м. У власності чи оренді його родини перебуває квартира площею 53,9 кв.м.

Крім того, у декларації Ярош вказав транспортні засоби, що перебувають у його власності, в оренді чи на іншому праві користування. Це SKODA OСTAVIA, об'єм двигуна 1798 куб.см 2009-го року випуску.

У власності чи оренді його родини є OPEL ASTRA A5, об'єм двигуна 1400 куб.см 2006-го року.