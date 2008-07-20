СБУ готується до приїзду Вселенського і Московського Патріархів

Служба безпеки України, зважаючи на необхідність забезпечення належного рівня безпеки під час відзначення у липні ц.р. 1020 річниці хрещення Київської Русі, звертається до громадян із проханням повідомляти про можливі протиправні прояви, провокаційні дії, спрямовані на розпалювання конфліктів на релігійному ґрунті, порушення конституційних прав на “гарячий” телефон.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, кожне таке повідомлення перевірятиметься у визначеному чинним законодавством порядку.

Прес-центр зазначає, що в СБУ відновлюється функціонування «гарячих ліній», які працюватимуть цілодобово напередодні та під час урочистостей: у Головному управлінні СБ України в м. Києві та Київській області – тел. 226-32-32, у Центральному управлінні СБУ - тел. 256-99-46, електронна адреса – Dovira1020@ukr.net.