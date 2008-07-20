Єхануров зібрав розвідників, щоб говорити про роботу дипломатів

Сьогодні військові дипломати повинні адекватно реагувати на сучасні виклики національній безпеці України. Таке завдання визначив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ військовим дипломатам на зборах керівників апаратів військових аташе (ВАТ) при дипломатичних представництвах України за кордоном та представників Міноборони при міжнародних організаціях, які завершилися у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, за словами міністра, саме від роботи військових дипломатів залежить, як керівництво країн перебування сприймає нашу державу.

«Сьогодні апарати ВАТ репрезентують Збройні сили за кордоном і є невід’ємною складовою процесу активізації зовнішньої політики України в інтересах національної безпеки. Саме від їхньої роботи залежить, як керівництво країн перебування сприймає нашу державу і ті трансформаційні процеси, які відбуваються у ЗСУ. Ці питання набувають особливого значення з огляду на європейські та євроатлантичні прагнення України», – зазначив керівник МОУ.

Визначаючи пріоритетні напрями діяльності апаратів ВАТ, Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що не менш актуальними є своєчасне виявлення і адекватна реакція на нові виклики та загрози національній безпеці України в оборонній сфері, вивчення досвіду країн, які нещодавно інтегрувалися до європейських та євроатлантичних систем колективної безпеки, військово-технічне співробітництво з провідними країнами світу та створення сприятливих умов для просування продукції українського військово-промислового комплексу на міжнародних ринках.

У роботі зборів також взяли участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, керівник військової розвідки України В.ГВОЗДЬ, начальник Генерального штабу генерал армії Сергій КИРИЧЕНКО, голова підкомітету Верховної Ради з питань державної безпеки Олександр СКИБИНЕЦЬКИЙ.