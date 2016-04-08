Референдум у Нідерландах не вплине на лібералізацію візового режиму для України – заступник глави АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

"Аби запобігти деяким інсинуаціям, те, що відбулося в Голландії, жодною мірою не позначиться на нашому курсі щодо запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом. Тому ми очікуємо, що вже ближчим часом, як і обіцяли наші європейські партнери, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер внесе на розгляд, відповідно, Європейського парламенту і Ради ЄС законодавчі пропозиції щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом", - наголосив Єлісєєв.

Читайте такожНідерланди повторно ратифікують Угоду про асоціацію з Україною з "нехорошими поправками" - експерт

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

За попередніми даними, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.

7 квітня уряд Королівства Нідерланди заявив, що планує разом з партнерами з ЄС та України шукати компроміс за результатами консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію, який буде прийнятним для усіх сторін.