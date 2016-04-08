Референдум у Нідерландах не вплине на безвізовий режим між Україною та ЄС - Геращенко

Результати референдуму в Нідерландах не вплинуть на введення безвізового режиму між Україною та ЄС.

У цьому запевнив народний депутат України від "Народного фронту" Антон Геращенко в ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

За його словами, референдум не вплине ні на терміни введення безвізового режиму, ні на будь-які економічні зв'язки України з Євросоюзом.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

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За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.