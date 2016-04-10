Яценюк розповів про плани на майбутнє після відставки з посади прем'єра

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розповів, чим хоче займатися після своєї відставки, про яку заявив сьогодні, 10 квітня.

Про це він заявив сьогодні в ефірі програми "10 хвилин з прем'єр-міністром", що транслювалася на українських телеканалах.

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«Складаю обов’язки прем’єр-міністра та з гідністю підтверджую свій особистий національний обов’язок перед державою. Відсьогодні бачу свої завдання ширшими, ніж повноваження керівника уряду. Нове виборче законодавство, конституційна реформа, судова реформа, коаліційний контроль за курсом нового уряду, міжнародна підтримка України, членство України в ЄС і НАТО – це частина моєї програми», - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Яценюк був призначений на посаду глави уряду за рішенням Верховної Ради 27 лютого 2014 року.

27 листопада 2014 року Кабінет міністрів під головуванням Яценюка склав повноваження перед новообраною на позачергових виборах Верховною Радою VIII скликання. Того ж дня Яценюка було знову призначено прем’єром.