Заборона на пряму трансляцію прем`єра нагадала про інцидент з Калашниковим

Прес-служба «5 каналу» звертається до керівника прес-служби Дениса ІВАНЕСКА з проханням пояснити, чому знімальній групі «5 каналу» було відмовлено в організації прямої трансляції прес-конференції прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться в заяві прес-служби “5 каналу”, переданій УНІАН.

Як зазначено в документі, прес-служба телеканалу просить Д.ІВАНЕСКА “внести ясність - на підставі яких нормативних актів чи інших документів телевізійному каналу «5 канал» було відмовлено у прямій трансляції”, а також пояснити, за яким принципом і на якій підставі взагалі телеканалам надається право на пряму трансляцію.

Перший інформаційний телевізійний канал, яким є «5 канал», занепокоєний тим, що цією відмовою прес-служби прем`єр-міністра України поставлено під сумнів право наших громадян на суспільно важливу інформацію, наголошують автори заяви.

“Ми готові надати ефірний час для пояснень і коментарів щодо цього прикрого інциденту”, - зазначено в документі.

Прес-служба наголошує, що організацію прямої трансляції сьогоднішньої прес-конференції В.ЯНУКОВИЧА знімальній групі «5 каналу» було заборонено на порушення Законів «Про інформацію» та «Про телебачення і радіомовлення».

За інформацією прес-служби, прес-секретар прем’єра Д.ІВАНЕСКО у телефонній розмові з генеральним продюсером «5 каналу» Юрієм СТЕЦЕМ пояснив відмову “5 каналу” тим, що ексклюзивне право на пряму трансляцію прес-конференції керівника уряду має інший телевізійний канал.

«Мені не зрозуміла така логіка пояснень, - стверджує Ю.СТЕЦЬ, - яка вочевидь суперечить не лише основним принципам демократичного суспільства - прозорості та гласності органів державної влади, до яких належить і керівник українського уряду, а взагалі ставить під сумнів принципи щодо прозорої та публічної діяльності, які постійно декларуються командою нового прем’єра».

Як зазначив шеф-редактор новин «5 каналу» Михайло КУКІН, «домовленості про трансляцію з НТКУ були досягнуті ще напередодні, однак за кілька годин до самої події НТКУ їх скасувала. «5 канал» був технічно готовий вести пряму трансляцію власними силами, у чому намагався переконати речника прем’єра майже до самого початку прес-конференції. Але дозволу на це так і не отримав».

Прес-служба “5 каналу” вірить, що новий уряд на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ є “виразником позиції, у якій все ж таки залишається місце для справжньої свободи слова, а такі поняття, як «політична цензура» та «комерційні замовні матеріали» чи «ексклюзивне право на трансляцію» не мають нічого спільного з діяльністю прес-служби керівника українського уряду і остаточно відійшли в минуле ще у 2004 році”.

Також автори заяви висловлюють сподівання, що інцидент з побиттям знімальної групи телеканалу СТБ з боку народного депутата від фракції Партії регіонів Олега КАЛАШНИКОВА та недопущення «5 каналу» до прес-конференції прем’єр-міністра України не є цілеспрямованою політикою нового уряду, яка спрямована на утиск свободи слова в Україні, а лише прикрий збіг.