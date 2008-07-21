Генпрокуратурі пропонують скористатися рейтингами олігархів

Представник Української народної партії Степан ХМАРА пропонує прокуратурі послуговуватися інформацією про статки олігархів, що публікують журнали у своїх рейтингах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

«Ситуацію, коли гроші українських мільярдерів працюють на Швейцарію, Кіпр, Віргінські острови, але не на Україну, треба терміново виправляти», - вважає С.ХМАРА і закликає Генеральну прокуратуру «взяти до відома інформацію журналів, що публікують рейтинги олігархів, і провести ретельну перевірку їхньої комерційної діяльності».

«Повідомлення Державної податкової адміністрації про те, що у 2007 році не було громадян, які відобразили у своїх деклараціях понад 1 мільярд гривень доходів, у будь-якій іншій країні відразу б спричинило розслідування відповідних органів щодо ухиляння від сплати податків. Тим більше, що українські олігархи своїх реальних статків не приховують», - наголошує С.ХМАРА. Причину такої ситуації політик вбачає у «загальній неповазі до українського законодавства, що існує в суспільстві».