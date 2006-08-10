Соціалісти в Полтавській облраді розглядають створення широкої коаліції

Депутати, члени фракції Соціалістичної партії України Полтавської обласної ради розглядають питання створення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив депутат облради, секретар Кременчуцького міськкому СПУ Микола ЛЕВЧЕНКО.

“Ми розглядаємо питання створення широкої коаліції в обласній раді”, - сказав М.ЛЕВЧЕНКО.

Водночас керівник фракції “Наша Україна” облради Іван БЛИЗНЮК заявляє, що “помаранчева більшість” в облраді збережеться. “Нічого у нас не зміниться. Я не знаю, як поводитимуться соціалісти, але більшість у нас буде”, - зазначив І.БЛИЗНЮК.

У Полтавській облраді 90 депутатів. Депутатську більшість становлять 59 депутатів від БЮТ, НСНУ, СПУ.