В Маріуполі дружина бойовика "ДНР" продавала наркотики в продуктовому магазині

Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації Головного управління поліції в Донецькій області.

"В ході відпрацювання низки оперативних даних поліцейські вийшли на кримінальне подружжя, на якому зійшлися усі ниточки: він – бойовик "ДНР", вона – наркодилер", - сказано у ньому.

Встановлено, що 29-річна маріупольчанка ховала "товар" вдома, у ящику з-під взуття.

В ході операції правоохоронці вилучили понад 60 пакунків з каннабісом, кожний вагою близько по 5 грамів. Одна доза коштувала до 300 гривень.

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Зловмисниця збувала наркотики вузькому колу осіб та використовувала засоби конспірації: нові клієнти обов’язково проходили попередню перевірку.

"Торгувала як за місцем мешкання, так і прямо у магазині, де працювала продавцем. Приходячи по хліб, нарколюбителі тут же отоварювалися "кайфом". Оперативники встановили, що чоловік наркозбувальниці на початку 2015 року виїхав з м. Маріуполя та приймає активну участь у лавах незаконного збройного формування "ДНР", - повідомляє поліція.

Партія наркотику направлена на експертизу, по результатам якої фігурантку буде притягнуто до кримінальної відповідальності. На цей час співробітники поліції встановлюють канал надходження наркотиків.