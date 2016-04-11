В Маріуполі дружина бойовика "ДНР" продавала наркотики в продуктовому магазині

16:06, 11 квітня 2016
Політика
1650 0

Зухвала продавчиня потрапила до поля зору співробітників обласного главку поліції в результаті відразу двох оперативних розробок - жінка, причетна до наркотрафіку, виявилася дружиною бойовика "ДНР".

dn.npu.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації Головного управління поліції в Донецькій області.

"В ході відпрацювання низки оперативних даних поліцейські вийшли на кримінальне подружжя, на якому зійшлися усі ниточки: він – бойовик "ДНР", вона – наркодилер", - сказано у ньому.

Встановлено, що 29-річна маріупольчанка ховала "товар" вдома, у ящику з-під взуття.

В ході операції правоохоронці вилучили понад 60 пакунків з каннабісом, кожний вагою близько по 5 грамів. Одна доза коштувала до 300 гривень.

Читайте такожУ Слов’янську затримали поліцейського, що продавав наркотики у себе вдома

Зловмисниця збувала наркотики вузькому колу осіб та використовувала засоби конспірації: нові клієнти обов’язково проходили попередню перевірку. 

"Торгувала як за місцем мешкання, так і прямо у магазині, де працювала продавцем. Приходячи по хліб, нарколюбителі тут же отоварювалися "кайфом". Оперативники встановили, що чоловік наркозбувальниці на початку 2015 року виїхав з м. Маріуполя та приймає активну участь у лавах незаконного збройного формування "ДНР", - повідомляє поліція.

Партія наркотику направлена на експертизу, по результатам якої фігурантку буде притягнуто до кримінальної відповідальності. На цей час співробітники поліції встановлюють канал надходження наркотиків.

dn.npu.gov.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter