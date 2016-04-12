Гройсман назвав своїх кандидатів в новий уряд
Кандидат у прем'єри Володимир Гройсман запропонував фракції БПП склад нового Кабінету міністрів.
Про це повідомляє "Українська правда".
Згідно з пропозицією, першим віце-прем'єром буде Віталій Ковальчук, проти якого Гройсман виступив ввечері.
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Крім того були запропоновані такі кандидатури:
Віце-прем'єр з гуманітарних питань Павла Розенко;
Віце-прем'єра Євроінтеграція Іванку Климпуш-Цинцадзе;
Крім того, у новому кабміні буде посада віце-прем'єра у справах АТО і окупованих територій, яку займе Володимир Кістіон.
Міністр Кабінету міністрів - Саєнко;
Міносвіти - Лілія Гриневич;
Мінсоцполітики - Максим Нефьодов;
Мінфін - Олександр Данилюк;
Посадв міністра економіки поки вакантна, але фракція визначилася з першим заступником міністра – Юлія Ковалів.
Главою МОЗ пропонують призначити Олександра Реву.
Мінінфрастурктури - Володимира Омеляна;
На Мінпаливенерго поки теж не обраний кандидат.
Мінекології - Остап Семерак;
МЗС - Павло Клімкін;
МОУ - Степан Полторак;
АПК – Тарас Кутовий;
Мінкульт - Євген Нищук.