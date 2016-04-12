У Верховній Раді Порошенко проводить зустріч зі своєю фракцією
10:03, 12 квітня 2016Політика
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У Верховній Раді президент України Петро Порошенко проводить зустріч з фракцією "Блок Петра Порошенка".
REUTERS
Про це УНІАН повідомило джерело у фракції.
За інформацією співрозмовника агентства, на зустрічі йдеться про майбутній склад Кабінету міністрів.
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Як повідомляв УНІАН, біля будівлі парламенту посилено охорону. Так відбувається зазвичай тоді, коли у ВР перебувають президент України або прем'єр-міністр.
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