У Верховній Раді Порошенко проводить зустріч зі своєю фракцією

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції.

За інформацією співрозмовника агентства, на зустрічі йдеться про майбутній склад Кабінету міністрів.

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Як повідомляв УНІАН, біля будівлі парламенту посилено охорону. Так відбувається зазвичай тоді, коли у ВР перебувають президент України або прем'єр-міністр.