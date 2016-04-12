Порошенко на засіданні фракції БПП вимагає негайного голосування щодо нового Кабміну (фото)

Він вимагає голосування щодо нового Кабінету міністрів у вівторок, передає "Українська правда".

Тим часом на фракції поки що не узгодили кандидатів на посаду міністра енергетики та міністра економіки.

Водночас, за словами джерел, президент заявив депутатам, що в уряді буде Геннадій Зубко, однак поки що не відомо, на якій посаді.

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Як відомо, у понеділок переговори щодо формування нового Кабінету міністрів на чолі із Володимиром Гройсманом зайшли в глухий кут.

Сьогодні цілий ранок триває засідання фракції БПП.

Раніше УНІАН повідомляв, що у разі призначення голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана прем'єр-міністром спікером парламенту стане Андрій Парубій, а першим віце-спікером - Ірина Геращенко.