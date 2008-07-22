"Потяг до Яремчі" - це не просто потяг

На Івано-Франківщині 2 серпня відбудеться літературно-мистецький фестиваль “Потяг до Яремчі”.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Яремчанській міській раді. Основне гасло цього фестивалю: «День сучасної української культури - слухай, читай, дивись та просто живи!»

Організатори фестивалю сподіваються, що родзинкою «Потягу до Яремчі» стане фаєр-команда з Чернівців “Тіні вогню”, яка продемонструє фаєр-шоу і велику кінематографічну програму, запропоновану режисером фільму “Мамай” Олесем САНІНИМ.

У програмі фестивалю також літературні читання, конкурс мініатюр, рок-концерт і трансляція українських фільмів.

Учасниками «Потягу до Яремчі» будуть відомі письменники Юрій АНДРУХОВИЧ, Тарас ПРОХАСЬКО, Андрій БОНДАР, українські гурти “Дримба да Дзига” (Київ), “Рура” (Івано-Франківськ), “Гуцул Каліпсо” (Чернівці), “Русичі” (Білгород-Дністровський), “Мертвий півень” (Львів), а також італійський гурт “La Skarenemurta”.