Шуфрич незадоволений діями Кабміну

Міністр з надзвичайних ситуацій опозиційного уряду Нестор ШУФРИЧ вважає незадовільною роботу влади щодо забезпечення діяльності Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Влада сьогодні демонструє незадовільну діяльність щодо фінансового забезпечення рятувальників», - сказав він.

Зокрема, Н.ШУФРИЧ нагадав, що минулий уряд своєю постановою встановив, що з 1 січня 2008 року фінансове забезпечення рятувальників буде наближено до фінансового забезпечення військовослужбовців.

В той же час, за його словами, на сьогоднішній день таке фінансове забезпечення, з огляду на невиконання цієї постанови, у рятувальників менше на 40%.

Н.ШУФРИЧ також стверджує, що на сьогоднішній день спостерігається значний дефіцит фінансового забезпечення рятувальників на загальну суму 450-600 млн. грн.

Крім того, відбувається недофінансування МЧС в частині матеріально-технічного оснащення на загальну суму 300-400 млн. грн.

Він також зазначив, що останнім часом відбувається значна плинність кадрів.

«Таким чином, ми втрачаємо кваліфіковані кадри», - сказав він.

Н.ШУФРИЧ також повідомив, що має намір звернутися до Генеральної прокуратури з проханням розслідувати факти корупційної діяльності в середині МНС.

За його словами, це стосується як питання пожежної безпеки, так і питання проведення державних закупівель.