Верховний Суд направив на новий розгляд до ВАСУ справу екс-судді Шевченківського райсуду Кравця

Як передає кореспондент УНІАН, рішення колегії суддів ВСУ оголосив головуючий у справі суддя Олег Кривенда.

“Постановою колегії суддів судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України заява Вищої ради юстиції задоволена частково. Постанова ВАСУ від 1 лютого 2016 року скасована, справа направлена на новий судовий розгляд”, - заявив суддя.

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Слід також зазначити, що на початку даного судового засідання адвокат судді Кравця Ростислав Кравець звернувся з клопотанням про закрите судове засідання, без участі журналістів, оскільки, на думку адвоката, відкрите засідання становить загрозу екс-судді Кравцю.

Судді поцікавилися в адвоката, чи звертався він з подібним клопотанням при розгляді даної справи у Вищому адмінсуді, й у відповідь захисник сказав, що не звертався, оскільки “там не було сторонніх”. Порадившись на місці, колегія суду не задовольнила клопотання про закрите судове засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховний Суд розпочав розгляд першої справи щодо суддів, які переслідували «майданівців», - касаційної скарги ВРЮ стосовно рекомендації президентові звільнити Кравця.

Як заявили у прес-службі ВРЮ, рішення у даній справі є дуже важливим, оскільки воно матиме до певної міри прецедентний характер для всіх інших подібних справ.

Також у прес-службі повідомили, що на сьогодні вже 10 суддів, щодо яких ВРЮ прийняла рішення рекомендувати звільнити їх за порушення присяги, успішно оскаржили ці рішення у ВАСУ.

Нагадаємо, що у грудні 2013 року суддя Кравець своїм рішенням заборонив народним депутатам проводити зустріч з виборцями у приміщенні КМДА, наслідком чого стала спроба штурму силовиками будівлі КМДА на виконання цього рішення. Пізніше Апеляційний суд скасував рішення судді Кравця.

19 січня 2016 року на підставі рішення ВРЮ президент звільнив Кравця з посади Шевченківського райсуду столиці.