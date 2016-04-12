Новий генпрокурор нічого змінити не зможе - Касько

Про це екс-заступник генерального прокурора Віталій Касько розповів в інтерв'ю виданню Ukraine Today.

Коментуючи висунуті проти себе звинувачення стосовно нібито незаконного виділення квартири Касько наголосив, що всі документи законні та не анульовані.

"Мене звинувачують у тому, що ГПУ виділила мені житло, і це було незаконно. Але уявіть собі, прокуратура ж сама мені те житло виділила, і було це вісім років тому. І дотепер всі рішення щодо виділення мені житла – законні, по цей день всі документи законні, вони не анульовані. Але прокурори намагаються запевнити суспільство, що це було незаконно. Хай намагаються. Я готовий довести всім – прокурорам, суддям - що це неправда", - зазначив колишній заступник генпрокурора.

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Окрім цього Касько повідомив, що справу проти нього ведуть слідчі, щодо яких Генеральною інспекцією ведеться антикорупційне рослідування. "Щодо цих осіб ведеться слідство – їхні справи у так званій Генеральній інспекції, яку створили ми з Давідом Сакварелідзе. і наші слідчі та прокурори з інспекції вели слідство щодо цих людей, назвемо їх "людьми Пшонки", які були корумповані. І зараз вони намагаються зупинити ці процеси, відкриваючи справи проти мене та Сакварелідзе", - заявив Касько.

Стосовно майбутнього генерального прокурора Касько відзначив, що без політичної волі жоден новий керівник відомства не зможе зламати стару систему.

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"Невдовзі головні повноваження ГПУ мають перейти до рук органів самоврядування прокуратури. Ці органи самоврядування мають бути сформовані за три дні. І люди Пшонки зараз переймаються тим, аби призначити своїх людей керувати цими новими органами. Навіть якщо новий Генпрокурор буде "своєю людиною", керувати ситуацією без допомоги органів самоврядування він не зможе. Тому зараз намагаються призначити на ці посади корумпованих та керованих прокурорів", - повідомив Касько.

Разом з тим він додав, що особоа нового генпрокурора має бути незалежною від влади та політиків, інакше змін не буде.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня пізно ввечері біля столичного театру імені Івана Франка Каську зачитали підозру у скоєнні злочину.

У Генеральній прокуратурі заявили, що Каську повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні свідомо підробленого документа. Йому інкримінують правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

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Як стверджують у ГПУ, повідомлено про підозру з дотриманням всіх передбачених законом прав підозрюваного, а також з урахуванням перебування Каська в статусі адвоката. У зв'язку з чим підозра підписана заступником генпрокурора. «Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні свідомо підробленого документа», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Сам Касько заявляє, що Генпрокуратура сфабрикувала справу стосовно нього, чим намагається його дискредитувати.