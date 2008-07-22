Єдиний Центр погрожує газеті "ВВ" судом

Партія “Єдиний Центр” вимагає від газети «Вечерние вести» спростувати недостовірну інформацію, опубліковану в статті «В новую партию Ющенко народ загнали под угрозой увольнения» (номер від 14 липня 2008 року, автор – Марина ДАНИЛЮК), оскільки висвітлення діяльності партії, а саме повідомлення про начебто примусову участь у партійних заходах, не відповідає дійсності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, партія вже надіслала газеті відповідного листа.

У ЄЦ підкреслюють, що цитата, приписана одному з учасників партійного з’їзду: «Работаю начальником отдела образования в райгосадминистрации. Начальство сказало ехать в Киев и еще пятерых человек с собой прихватить. А то уберут всех к чертовой матери! – сетовал Андрей Матвеевич, приехавший из Днепропетровской области. – По дороге в столицу сломался спецавтобус. Пришлось добираться на маршрутке за свои деньги», не лише недостовірна, а й завдає шкоди репутації партії.

У “Єдиному Центрі” заявляють, що відповідно до реєстраційних документів і протоколу Дніпропетровської обласної організації партії від 8 липня 2008 року, «Андрій Матвійович, керівник відділу освіти» від Дніпропетровської області на з’їзді присутнім не був і делегатом не обирався». “Крім того, делегація від області прибула до Києва на залізничному транспорті, що засвідчують відповідні документи, а не спецавтобусом, як зазначено у статті. Про абсолютну надуманість подій свідчить і факт, що за інформацією Єдиного Центру, керівника відділу освіти в Дніпропетровській області з таким ім’ям немає”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.28 Конституції України, ст.ст. 23, 94 Цивільного кодексу України, ст.ст. 9, 29 закону України “Про інформацію”, “Єдиний Центр” вимагає від редакції газети «Вечерние вести» подати у найближчому номері спростування недостовірної інформації та вибачення.

У ЄЦ також наголошують, що готові обстоювати свою правоту в суді, і в разі порушення справи наполягатимуть на компенсації моральних збитків в обсязі вартості двох примірників посібника Даніеля Корню «Етика засобів масової інформації». Ці книжки партія має намір подарувати редакції газети «Вечерние вести».