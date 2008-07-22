У Чернігові - свій Кернес?

Депутати Чернігівської міської ради на черговій сесії внесли до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Віталія ГОЛЬЦЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" включення цього питання до порядку денного, яке запропонували фракції КПУ та ПСПУ, проголосували 30 депутатів із 45 присутніх.

Депутат від КПУ Михайло ПЕТРУЩЕНКОВ зачитав заяву, в якій підставою для припинення повноважень секретаря міськради називається "некоректна морально-етична та безвідповідальна службова діяльність" В.ГОЛЬЦЯ.

Наразі у роботі сесії наразі оголошено перерву.