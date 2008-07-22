У Київраді обіцяють дотації за подорожчання хліба вже з 18 липня

Адресні дотації нараховуватимуться з 18 липня – дня підвищення цін на хліб у Києві, заявила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров`я і соціального захисту Алла ШЛАПАК.

Як ідеться в коментарі А.ШЛАПАК, переданому агентству УНІАН, адресна дотація, у зв`язку зі зміною цін на хліб, для окремих категорій киян враховуватиме не лише доплати за друге півріччя, але й за ті дні липня, коли це підвищення цін відбулося.

«Ми не залишимо без захисту наших киян. І оскільки підвищення цін на хліб відбулося з 18 липня, то за дні, що залишилися в цьому місяці, буде теж нарахована дотація для тих категорій громадян, яким вона необхідна», – заявила А.ШЛАПАК.

Депутат Київради підкреслила, що дотації в розмірі 15 гривень у місяць отримуватимуть непрацюючі пенсіонери, які отримують пенсію, що не перевищує двох з половиною прожиткових мінімумів (близько 1200 гривень), багатодітні сім`ї, інші малозабезпечені особи, а також люди, котрі доглядають за інвалідами та людьми, яким понад 80 років, і самотні матері.

«У пріоритетах київської влади – забезпечення високих стандартів соціального захисту. Київ – єдине місто, яке пішло на виплати адресних дотацій для соціально уразливих категорій. У жодному іншому місті України, незважаючи на те, що там ціни на соціальні сорти хліба зросли півтора-два роки тому і більше ніж у столиці, жодних дотацій для забезпечення соціального захисту не передбачено», – відзначила А.ШЛАПАК.

Вона також наголосила, що спеціально створена в Київраді комісія розгляне можливість адресної дотації іншим категоріям киян.