Політолог вважає, що Гройсман не буде "маріонеткою" Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Поєднання бізнесу та політики залишиться і в новому уряді, хоча, на мій погляд, якщо буде затверджений новий уряд з новим прем’єр-міністром, він буде не гіршим за попередній та буде виконувати приблизно ті самі завдання", - зазначив Фесенко.

"Гройсман, якщо стане прем’єр-міністром, не буде банально виконавцем чужої волі. Він буде працювати на свій інтерес та на свій рейтинг, та ці складні переговори (про формування нової коаліції та уряду - УНІАН) тільки підтверджують цю гіпотезу", - вважає політолог.

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На переконання експерта, Гройсман продемонстрував бажання діяти самостійно та спростував міф про те, що буде "маріонеткою" президента.

"Певний компроміс знайдений, і Гройсман не працюватиме на чужий інтерес. Переговори це підтвердили", - впевнений Фесенко.

"Монополії президента не буде, тому що, якщо в якусь мить "Народний фронт" відчує, що інтереси цієї політичної сили не враховуються або виникає принциповий конфлікт інтересів, тоді "Народний фронт" в будь-яку мить може вийти з коаліції, а на нових парламентських виборах "БПП" більшості не матиме, як він не має її зараз. Вплив буде більшим, ніж за уряду Яценюка, але повного контролю ні над парламентом, ні над урядом у Порошенка немає", - переконаний він.