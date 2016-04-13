У Росії засудженого "майданівця" з Криму замість умовно-дострокового звільнення відправили до ізолятору

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив адвокат Костенка Дмитро Сотников.

«Нам відмовили в умовно-достроковому звільненні. Мотивувальної частини поки що немає, але я думаю, що відмовили у зв'язку з тим, що Костенко не визнав обвинувачення на свою адресу, і в зв'язку з тим, що на нього були накладені стягнення», - сказав Сотников.

Він відзначив, що захист оскаржуватиме дане рішення.

Зокрема, адвокат повідомив, що Костенку вчора наклали стягнення за те, що він нібито не привітався зі співробітниками колонії, і помістили в ШІЗО (штрафний ізолятор).

При цьому він зазначив, що представник колонії прийшов на засідання суду абсолютно непідготовленим і не зміг сказати, за що на Костенка були накладені стягнення.

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«У підсумку після неодноразових допитів суду представник колонії сказав, що Костенка відправили в ШІЗО тому, що він не привітався зі співробітниками колонії», - сказав Сотников.

При цьому він зазначив, що в ШІЗО відправляють на добу або п'ять діб за порушення режиму, і на даний момент немає інформації, скільки часу Костенко проведе в ізоляторі.

«Колонія нічого не представила суду, крім того, що він не працює, бо немає робочих місць. Зараз Костенко перебуває на обліку як екстреміст. У зв'язку з чим його поставили на облік, представник колонії теж не сказав», - зазначив адвокат.

На судовому засіданні у справі Костенка був присутній консул України.

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Як повідомляв УНІАН, Костенко обвинувачували в тому, що під час Євромайдану в 2014 році в Києві він нібито завдав тілесних ушкоджень співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Активіст також, як стверджують силовики, без передбаченого законом дозволу, незаконно зберігав за місцем проживання нарізний ствол.

У травні 2015 року так званий "Київський районний суд Сімферополя" засудив Костенка за ч. 1 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї) до позбавлення волі строком на 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років і 6 місяців.

На сьогоднішній день він відбув покарання строком 1 рік та 2 місяці (третина), залишок терміну становить 2 роки і 4 місяці.

За російським законодавством, за незначні злочини і злочини середньої тяжкості умовно-дострокове звільнення може бути застосоване лише після фактичного відбуття засудженим не менш ніж третини строку покарання. Зважаючи на це, Костенко подав відповідне прохання в Кірово-Чепецький районний суд.