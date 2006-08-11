На рішення Луценка вплинули пісня Вакарчука і фільм Прошкіна

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, пояснюючи своє рішення залишитися в уряді, очолюваному Віктором Януковичем, розповів про категоричну відмову Президента прийняти його самовідвід. А ще міністр серед причин (обумовивши, що вони були менш значними) назвав пісню Вакарчука "Я не здамся без бою" і фільм Олександра Прошкіна " Холодне літо 53-ого". "Село без дільничого - то не діло", - сказав Юрій Луценко.