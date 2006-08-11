Янукович назвав пріоритетне питання для свого уряду

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що газове питання є одним з найбільш серйозних і пріоритетних питань для його уряду. Про це він заявив сьогодні в Сімферополі на зустрічі з господарським активом Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністр заявив, що газове питання є одним з найсерйозніших і найбільш пріоритетних питань для його уряду. За словами В.ЯНУКОВИЧА, для того, щоб газове питання було вирішено, Україні необхідно підтримувати зв`язки з Російською Федерацією, яка є одним з постачальників газу до України. Він нагадав, що має намір поїхати 15 серпня до Сочі на нараду з російським керівництвом, на якому обговорюватиметься газове питання.

Також він запевнив, що до середини жовтня в підземні газосховища України буде закачано 24 млрд. кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, з початку червня представники російського «Газпрому» неодноразово заявляли, що не виключають перебоїв у поставках газу до України, і на експорт наступної зими, оскільки НАК «Нафтогаз України» закачує недостатні обсяги газу до підземних сховищ. Зокрема, 13 липня заступник голови правління концерну «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ заявляв, що, за його даними, на 15 червня до сховищ в Україні було закачано лише 3,6 млрд. кубометрів газу, тоді як там на початок жовтня має бути щонайменше 16 млрд.».

Водночас, станом на 24 липня до українських підземних сховищ газу було закачано 8,8 млрд. кубометрів газу. Як повідомляв заступник міністра палива і енергетики України Юрій ПРОДАН, на той момент обсяги активного газу в сховищах становили 13,5 млрд. куб. м, а на 1 серпня цей показник планувалося довести до 17 млрд. куб. м, до 15 жовтня - 24 млрд. куб. м.