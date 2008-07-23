Симоненко не зацікавлений у розвалі коаліції

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що розпад діючої коаліції у складі Блоку Юлії Тимошенко та "Нашої Україна – Народної самооборони" призведе до узурпації влади Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив у ефірі телестудії "Вінниччина" під час перебування у Вінниці.

"Руйнація коаліції "Наша Україна" - БЮТ фактично не призведе до формування нової коаліції. Це і є реальна загроза, тому що дозволяє нинішньому Президенту розпустити Верховну Раду і узурпувати владу", - сказав лідер комуністів.

За словами П.СИМОНЕНКА, Партія регіонів, розуміючи, що "без участі "помаранчевих" вони не зможуть створити коаліцію, постійно ведуть переговори про створення коаліції з "Нашою Україною".

"Вони намагаються домовитися з В.ЮЩЕНКОМ, і тоді у них буде необхідних 226 голосів, але це безперспективно, тому що більша частина партій блоку "Наша Україна" заявила, що вони ніколи не будуть підтримувати коаліцію з Партією регіонів", - зазначив він.