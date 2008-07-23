Україна дала статус біженця російському націонал-більшовику

Рішенням Державного комітету у справах національностей та релігій України надано статус біженця шукачу притулку з Російської Федерації Михайлу ГАНГАНУ.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій правозахисній групі.

За інформацією вінницьких правозахисників, М.ГАНГАН є активістом визнаної у Росії екстремістською та забороненої Націонал-більшовицької партії (НБП). Він неодноразово зазнавав переслідувань за вільне вираження політичних поглядів на території Росії, зауважують правозахисники.

Вінницька правозахисна група як виконавчий партнер Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців представляла М.ГАНГАНА у ході процедури надання статусу біженця.

"Ми вітаємо справедливе рішення Держкомнацрелігій України, проте змушені зазначити, що система надання статусу біженця в Україні залишається вкрай несправедливою, непрозорою, заполітизованою і недосконалою. Сотні біженців з країн Африки та Азії, які мають право на міжнародний захист, в Україні не знаходять його", - правозахисники.

Вінницька правозахисна група зазначає, що досі не покарано чиновників Міністерства внутрішніх справ України на чолі з Юрієм ЛУЦЕНКОМ, які в грудні 2007 року намагалися організувати передачу М.ГАНГАНА правоохоронним органам Російської Федерації всупереч міжнародним зобов‘язанням у галузі прав людини. Тоді М.ГАНГАН провів в очікуванні екстрадиції 11 діб і був відпущений за рішенням Замостянського районного суду м.Вінниці.

"Ми відзначаємо, що екстрадицію ГАНГАНА було зупинено насамперед завдяки принциповій позиції Уповноваженого ВР України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, багатьох українських правозахисників та журналістів, які виявили професійну і людську солідарність з біженцем та Вінницькою правозахисною групою", - заявляють правозахисники.

На їхню думку, відсутність реагування прокуратури України на незаконні дії МВС України щодо М.ГАНГАНА, які містили ознаки службових злочинів, підтверджує "факт існування тотальної кругової поруки українських правоохоронних органів".

Вінницька правозахисна група продовжить представляти інтереси М.ГАНГАНА, найближчим часом буде подано цивільний позов щодо відшкодування шкоди, завданої йому незаконними діями МВС України.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2007 р. працівники УБОЗ Управління МВС у Вінницькій області затримали М.ГАНГАНА, який був оголошений РФ у міжнародний розшук через канали Інтерполу. 2 січня 2008 р. Замостянський райсуд Вінниці дав згоду на тимчасовий арешт М.ГАНГАНА строком на 40 діб.

Українські правозахисники і провідні опозиційні політики Росії закликали українську владу відмовити Росії у екстрадиції М.ГАНГАНА і надати йому статус біженця. 10 грудня минулого року М.ГАНГАН звернувся до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців із заявою про надання йому статусу біженця в Україні.

23 січня цього року Замостянський районний суд Вінниці відмовив УБОЗ УМВС у Вінницькій області у наданні згоди на тимчасовий арешт М.ГАНГАНА строком на 40 діб.

Крім того, суд підтримав вимогу М.ГАНГАНА і виніс окрему ухвалу, якою зобов’язав прокуратуру Вінницької області провести перевірку дій співробітників УБОЗ України у Вінницькій області на предмет наявності в них складу службових злочинів відносно російського шукача притулку.