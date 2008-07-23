Луценко про Кернеса: він клоун

Секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС буде доставлений на допит у примусовому порядку, якщо не з’явиться добровільно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на брифінгу для преси.

За словами міністра, наскільки йому відомо, вчора Г.КЕРНЕСУ було вручено першу повістку, а сьогодні під час його прес-конференції йому мала б бути вручена друга повістка. Якщо Г.КЕРНЕС не з’явиться до слідчого після вручення йому і третьої повістки, то він буде доставлений на допит у примусовому порядку, зауважив він. «Ситуація повториться, якщо не з’явиться після вручення третьої повістки. Закон дозволяє нам здійснити силовий привід для дачі показів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зауважив, що запитань до Г.КЕРНЕСА залишилось дуже багато, і наголосив, що Г.КЕРНЕС не може встановлювати, коли слідчий має брати у нього свідчення.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що якщо Г.КЕРНЕС захворіє або виїде за межі України, міліція чекатиме на його одужання чи повернення з-за кордону. «У будь-якому разі, я заявляю, що КЕРНЕС, як і всі громадяни, зобов’язаний давати покази слідчому як свідок, а в разі знаходження доказів чи фактів, які дозволять нам звернутися у Генеральну прокуратуру з клопотанням пред’явити йому звинувачення, ми будемо робити і це», - сказав міністр.

При цьому він зауважив, що дану справу не можна розглядати як резонансну, але Партія регіонів «зухвало демонструє різність закону для різних людей і вимагає від мене принципову позицію по швидкому і якісному розслідуванню кримінальних справ, по яких пан КЕРНЕС проходить одним із фігурантів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чому, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, Г.КЕРНЕС так бурхливо реагує на виклики до слідчого, якщо він проходить по справах лише як свідок, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив: «А він клоун».

Водночас він припустив, що. Можливо, Г.КЕРНЕС боїться, що до нього буде багато запитань не лише по справі щодо замаху на нього, а й по інших справах, у тому числі щодо наркотрафіку у Харкові та нанесення тілесних ушкоджень людям.

Міністр не виключив, що по цих справах він може бути притягнутий до відповідальності як підозрюваний. «Очевидно, цього боїться Г.КЕРНЕС», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.