ПАРЄ відмовилася від окремих дебатів у справі Савченко попри наполягання української делегації - ЗМІ
Запит на термінові дебати у справі Надії Савченко зник з переліку питань порядку денного, наданого до затвердження весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Про це пише Європейська правда.
Натомість, як зазначається, в документі додані кілька нових запитів на дебати, зокрема – щодо офшорних скандалів, пов’язаних з публікаціями Panama Papers.
Запит на термінові дебати поданий з питання міграційної кризи та угоди Туреччини з ЄС.
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За даними видання, це означає, що питання Надії Савченко не буде розглянуте на сесії окремим питанням, попри наполягання української делегації в ПАРЄ та попри те, що раніше РЄ планувала такий розгляд.
Водночас зазначається, що питання незаконного ув’язнення Савченко все ж буде обговорене в четвер серед інших "українських питань", в рамках доповіді "Гуманітарні питання щодо осіб, захоплених під час війни в України".
Як повідомляв УНІАН, весняна сесія ПАРЄ повинна була розпочатися з обговорення подальшої долі Савченко.