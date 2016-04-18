ПАРЄ відмовилася від окремих дебатів у справі Савченко попри наполягання української делегації - ЗМІ

Про це пише Європейська правда.

Натомість, як зазначається, в документі додані кілька нових запитів на дебати, зокрема – щодо офшорних скандалів, пов’язаних з публікаціями Panama Papers.

Запит на термінові дебати поданий з питання міграційної кризи та угоди Туреччини з ЄС.

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За даними видання, це означає, що питання Надії Савченко не буде розглянуте на сесії окремим питанням, попри наполягання української делегації в ПАРЄ та попри те, що раніше РЄ планувала такий розгляд.

Водночас зазначається, що питання незаконного ув’язнення Савченко все ж буде обговорене в четвер серед інших "українських питань", в рамках доповіді "Гуманітарні питання щодо осіб, захоплених під час війни в України".

Як повідомляв УНІАН, весняна сесія ПАРЄ повинна була розпочатися з обговорення подальшої долі Савченко.