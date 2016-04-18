Касько заявляє про новий виклик на допит в ГПУ по кримінальному провадженні-загадці

Про це Касько повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні іду на черговий допит в прокуратуру, але вже по іншому кримінальному провадженню. Що це за провадження і яке я маю відношення до нього - загадка. Підозрюю, що ГПУ вигадує їх на ходу, щоб не випускати мене з поля зору", - повідомив Касько.

Як зазначив екс-заступник генпрокурора, "поки неясно, чи переросте статус свідка в чергову сфабриковану підозру".

Каська очікують на 15:00 за адресою: вул. Борисоглібська, 18.

У повістці сказано, що його викликають у якості свідка у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в арешті Каська та обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Касько заявив, що оскаржуватиме в Апеляційному суді це рішення Печерського райсуду.

10 квітня Каську було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Касько підозрювався у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.

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За даними ГПУ, Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим спричинив шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому Касько порушив права категорій осіб, що потребували поліпшення житлових умов та були наділені правом на отримання житла в першу чергу, зауважили в ГПУ.