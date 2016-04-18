Обама нагадав Путіну про необхідність виконувати Мінські угоди

22:59, 18 квітня 2016
Політика
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Президент США Барак Обама в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним нагадав про необхідність для Росії виконувати Мінські домовленості.

REUTERS

Про це повідомив речник Білого дому Джош Ернест, передає Радіо Свобода.

За його словами, Обама й Путін приділили багато уваги втручанню Росії в Україні.

У короткій інформації для журналістів про цю розмову він також повідомив, що президенти інтенсивно обговорили і становище в Сирії.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держав зазначили, що президент Росії Володимир Путін в розмові з президентом США Бараком Обамою висловив надію, що новий уряд України почне прямий діалог з російськими бойовиками Донбасу.

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