Путін розповів Обамі, що чекає від нового уряду України прямого діалогу з бойовиками на Донбасі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держав.

«Під час обміну думками щодо ситуації в Україні В.Путіним висловлено сподівання, що з урахуванням формування нового українського уряду київська влада почне робити нарешті конкретні кроки з реалізації мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, перш за все в частині, що стосується налагодження прямого діалогу з Донбасом, оголошення амністії, здійснення конституційної реформи і введення в силу узгодженого з представниками Донецька і Луганська закону про особливий статус», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше доповідачі ПАРЄ Марілуїза Бек (Німеччина, ліберали) і Христина Зеленкова (Чехія, ліберали) висловили стурбованість черговим погіршенням безпекової ситуації на сході України і поставили під питання можливість проведення найближчим часом вільних і справедливих виборів на Донбасі.

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Порошенко пообіцяв вибори на Донбасі відразу після виведення російських військ.