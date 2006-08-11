Де зараз Ющенко? Версії Януковича і Геращенко різняться

Прес-служба Президента України уточнює, що Віктор ЮЩЕНКО знаходиться в Криму.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про те, що Президент України зараз знаходиться за кордоном. Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на запитання, чи має намір прем`єр-міністр зустрітися з Президентом перед своєю поїздкою в Росію.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що В.ЮЩЕНКА зараз немає в Україні, але він спілкується з Президентом по телефону.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що має намір зустрітися з главою держави після своєї поїздки до Росії (15-16 серпня - УНІАН) та обговорити результати зустрічей.

На уточнююче запитання, де ж Президент, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Це не секрет, він поїхав відпочити, підлікуватися».

Прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО на прохання уточнити місцеперебування В.ЮЩЕНКА нагадала, що прес-служба повідомляла про планові медичні консультації, які проходить у ці дні Президент.

“Ці консультації триватимуть декілька днів”, - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО, разом з тим підкресливши, що питання про те, в якій саме клініці і якій країні Президент консультується, “торкається особистого життя”, тому допустимо залишати це поза форматом офіційних інформаційних повідомлень.

Разом з тим, І.ГЕРАЩЕНКО повідомила, що з четверга В.ЮЩЕНКО знаходиться в Криму, щодня проводить зустрічі і консультації з членами уряду, політиками. Зокрема, за її словами, вчора він спілкувався по телефону з міністром закордонних справ Борисом ТАРАСЮКОМ, міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Найближчим часом, повідомила І.ГЕРАЩЕНКО, Президент продовжуватиме робочі зустрічі та консультації.