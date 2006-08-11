Янукович побачив, чим Крим гірший за Канари

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Крим менше конкурентоспроможний від закордонних курортів, зокрема, через велику кількість сміття на території автономії.

Про це він заявив сьогодні у Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, голова уряду висловив незадоволення з приводу великої забрудненості столиці Криму - Сімферополя. "Я їхав з аеропорту, на дорозі сміття, підпалене узбіччя, я попрошу БАБЕНКА (мера Сімферополя - УНІАН), щоб цього не було тут", - заявив В.ЯНУКОВИЧ. За словами керівника Кабміну, щоб позбутися сміття не потрібно значних матеріальних витрат, а лише "потрібна звичка". "Я розумію, курортний сезон, відпочиваючі, але ми повинні бути конкурентоспроможні, тут (у Криму - УНІАН) має бути порядок", - заявив В.ЯНУКОВИЧ. У зв`язку з цим голова уряду України доручив кримській владі розібратися в даному питанні.