У ЄК окреслили часові рамки завершення процедур щодо прийняття пропозиції скасувати візи для України

Як передає власний кореспондент УНІАН, таке припущення він зробив, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати безвізових поїздок українців вже цього літа. "Я переконаний, що це - питання тижнів, щоб ми завершили (необхідну) процедуру", - наголосив Аврамопулос.

При цьому єврокомісар наголосив, що ЄК не визначає "календар роботи Європейського парламенту та Ради". "Але зрозуміло, що вони поділяють з нами (точку зору) щодо необхідності зробити це якомога швидше. І ми очікуємо, що це буде скоро", - підкреслив Аврамопулос.

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За його словами, це питання буде предметом обговорення під час завтрашнього засідання Ради ЄС з питань внутрішніх справ у Люксембурзі.

"Україна доклала значних зусиль. Я переконаний, що влада, уряд роблять дуже добру роботу. І звичайно, ми надаємо нашу підтримку для того, щоб завершити ці процедури", - наголосив єврокомісар, констатувавши, що Україна виконує свої зобов'язання.

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