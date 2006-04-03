Єхануров провів другий раунд переговорів з Морозом

Прем’єр-міністр України, лідер блоку “Наша Україна” Юрій ЄХАНУРОВ провів сьогодні другий раунд переговорів з лідером Соціалістичної партії України Олександром МОРОЗОМ.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем’єра Валентин МОНДРИЇВСЬКІЙ.

За його словами, зустріч відбулася о 17.00, і тривала трохи більше півгодини.

Під час зустрічі Ю.ЄХАНУРОВ передав О.МОРОЗУ проект протоколу про наміри щодо створення коаліції.

В.МОНДРИЇВСЬКІЙ не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Ю.ЄХАНУРОВУ вести переговори про створення парламентської коаліції. Минулого тижня Ю.ЄХАНУРОВ уже провів переговори з представниками усіх політичних сил, які перемогли на виборах до Верховної Ради.