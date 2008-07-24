На Сі Бриз-2008 комуністи побилися з десантниками і «захопили» три БТРи

Учасники акції протесту проти проведення навчань "Сі Бриз-2008" сьогодні в районі кримського озера Донузлав на якийсь час "захопили" три бронетранспортери.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської організації Компартії, рано-вранці комуністи зустріли корабель «Костянтин Ольшанський» скандуванням «Геть натовців з Криму!», «НАТО, Ющенко – чемодан – корабель – Америка!» та ін.

Пізніше під час антинатовської акції активісти КПУ оточили й на якийсь час «захопили» три БТР.

За даними КПУ, сьогодні також відбулася сутичка між комуністами і морською піхотою. «Десантники ВМС України відкрили стрілянину в повітря і кидали вибухові пакети в людей. Один з молодих комуністів внаслідок цього одержав опік ноги. Народному депутату України Леонідові ГРАЧУ зламали палець руки», – сказано в повідомленні кримських комуністів.

«Сьогоднішня жалюгідна висадка десанта на західному березі Криму не вдалася, тому що ми їх зустріли там, як у Сталінградському «казані» - ... недоброзичливим настроєм, вимогою покинути цю територію», - сказав Л.ГРАЧ.

Водночас начальник об`єднаного прес-центру міжнародних навчань «Сі Бриз-2008», капітан першого рангу Микола НЕДОГИБЧЕНКО в коментарі УНІАН підтвердив, що інцидент з БТР резервного взводу справді трапився.

«Комуністи оточили його (БТР - УНІАН), почали стукати по ньому, пляшками з водою закинули, прапори свої поставили», - сказав М.НЕДОГИБЧЕНКО.

За його словами, було дано команду військовим і БТР передислокували "в іншу точку".

М.НЕДОГИБЧЕНКО також сказав, що поки не має інформації про стрілянину, про яку заявляють у КПУ.

Він також спростував слова Л.ГРАЧА про те, що комуністи зірвали висадку десанта під час навчань. «Висадка пройшла вчасно, проведення миротворчої операції здійснювалося згідно з планом», - зазначив начальник об`єднаного прес-центру міжнародних навчань «Сі Бриз-2008».