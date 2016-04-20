У НФ розказали, чому Єврокомісія запропонувала скасувати візи

Про це заявив народний депутат, член фракції "Народний фронт" Ігор Гузь.

"Саме Арсеній Яценюк, підписавши політичну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом, зробив перший реальний крок на шляху до поглиблення європейської інтеграції України. Символічно, що саме Яценюк особисто дав старт біометричним паспортам, які вже дуже скоро стануть єдиним документом, який знадобиться українцям для відвідування країн ЄС. І саме уряд Яценюка готував і просував в парламенті, часто в драматичних умовах, законопроекти, необхідні для безвізового режиму", - наголосив Гузь.

За його словами, головним завданням усіх гілок влади тепер буде не розгубити здобутків минулого Кабінету міністрів.

"Найближчі місяці, коли пропозиція Єврокомісії буде затверджуватися Європарламентом та Радою ЄС, українські політики мають показати нашим західним партнерам, що демократичні перетворення в нашій державі ніколи не будуть згорнуті, а владна команда не буде розколота в баченні реформ", - сказав народний депутат.