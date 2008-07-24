Шкіль вважає, що Лужков потребує консультації у психіатра

Росія має або засудити слова мера Москви Юрія ЛУЖКОВА, який назвав Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) “недружньо налаштованим стосовно Росії” блоком, або повністю припинити співпрацю з Альянсом, вважає заступник голови фракції Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді України Андрій ШКІЛЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ, про це А.ШКІЛЬ сказав, коментуючи вчорашній виступ Ю.ЛУЖКОВА з нагоди Дня військово-морського флоту РФ, у якому мер Москви, зокрема, вкотре висловив свою думку стосовно розірвання Росією Великого договору про дружбу з Україною, а також щодо питання належності Севастополя Україні.

«Слово недружні – це синонім слова ворожі, і в такому випадку у Росії є два варіанти подальших дій: перший – це повністю припинити співпрацю з НАТО, якщо вона вважає НАТО ворожим блоком; або другий варіант – це засудити слова вищезгаданого Ю.ЛУЖКОВА, якщо це не так», – сказав А.ШКІЛЬ.

Він також нагадав, що співпраця Росії з НАТО набагато ширша за співпрацю НАТО й України.

«За обох шляхів розвитку подій, слова ЛУЖКОВА несуть в собі підбурюючу мету задля розпалювання міждержавного скандалу і мають бути розцінені Україною, як втручання в її державні інтереси», – зазначив депутат.

Водночас він додав, що висловлювання Ю.ЛУЖКОВА щодо належності Севастополя “не потребує жодних коментарів, хіба що консультації психіатра”.

Довідка. У згаданому виступі Ю.ЛУЖКОВ, зокрема, заявив: «Ніколи будь-якими рішеннями Севастополь не передавався Україні. Єдине, що могло бути формальною підставою - це договір, підписаний десять років тому, про дружбу, братство, любов з Україною. Цей договір передбачав збереження потенціалу російської мови, передбачав, що Україна не буде прагнути у військово-політичні блоки, які недружньо налаштовані стосовно Росії».