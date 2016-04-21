ЄС очікує прогресу в українських реформах після "кількох місяців" простою - Ган

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ган сказав на прес-конференції у Києві.

"Важливо, щоб новий уряд зробив якомога більше впродовж перших 100 днів. Дуже важливо продовжити зусилля, спрямовані на провадження реформ, і продовжити ті заходи, які вже були розпочаті у минулому, і необхідно показати певний рух вперед після певних тижнів чи навіть місяців, коли Україна не рухалася вперед. Важливо показати налаштованість і готовність давати результат", - заявив Ган.

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Комісар ЄС відзначив необхідність забезпечення підтримки малих та середніх підприємств.

"Ми готові надати Україні допомогу для посилення і розширення торгівлі з Європейським Союзом, і забезпечити вихід на європейський ринок малих і середніх підприємств", - заявив Ган.

Водночас він наголосив, що "впродовж перших 100 днів необхідно продемонструвати реальний прогрес в усуненні санітарних і фітосанітарних бар'єрів у торгівлі, і зокрема, що стосується торгівлі продуктами тваринного походження".

"Уряд має забезпечити належний бізнес-клімат. Необхідно здійснювати реальні кроки для боротьби з корупцією, що є однією із головних перешкод для міжнародного бізнесу", - сказав Ган.

Зокрема, у цьому зв'язку передбачена програма підтримки у розмірі 15 мільйонів євро.