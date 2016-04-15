Єврокомісар Йоганнес Ган відвідає Україну 20 та 21 квітня
14:40, 15 квітня 2016Політика
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Комісар ЄС з питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган відвідає Україну 20 та 21 квітня.
REUTERS
Про це власному кореспонденту УНІАН у п’ятницю в Брюсселі повідомили в Європейській Комісії.
Зазначається, що порядок денний цього візиту ще остаточно не узгоджений, а тому про інші деталі цього візиту не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, в Європейському Союзі з нетерпінням чекають на роботу з новопризначеним прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом і запевняють у підтримці з метою проведення реформ. Відповідна заява Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні та європейського комісара з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнеса Гана була розповсюджена 14 квітня у Брюсселі.
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